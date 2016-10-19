Шайба Мозеса в ворота рижского «Динамо» признана лучшим голом недели в КХЛ

Шайба, заброшенная нападающим СКА Стивом Мозесом с передачи Сергея Плотникова в матче против рижского «Динамо» (4:1), признана лучшей на восьмой неделе регулярного чемпионата.

Второе место официальный сайт КХЛ отдал голу, который забил игрок «Авангарда» Максим Пестушко в ворота московского «Спартака» (3:2), а бронза у минского динамовца Александра Матерухина за вторую шайбу в матче против ЦСКА (2:7).

Напомним, 13 октября СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев, Илья Ковальчук и Стив Мозес, у рижан отличился Микелис Редлихс.

Стив Мозес выступает за СКА с 2015 года. За это время провел в КХЛ 44 игр и набрал 29 (14+15) очков. В нынешнем сезоне вышел на лед 10 раз и набрал 7 (2+5) очков.