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Virtus.pro выиграла европейскую квалификацию к The Summit 6

Дмитрий Галкин
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Команда Virtus.Pro одержала победу в европейской квалификации к турниру The Summit 6 по Dota 2.

В финальном матче медведи победили коллектив Ad Finem со счетом 3:1. Последняя квалификация на турнир пройдет в Китае.

Прямые инвайты на турнир получили Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses и OG. Победителем квалификации в Юго-Восточной Азии стал коллектив Faceless. В Америке сильнейшей командой стала Team NP.

Финальная стадия The Summit пройдет с 16 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.

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