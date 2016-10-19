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Александр Жуков: Госдума примет закон об усилении ответственности за применение допинга

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков рассказал о том, что новый антидопинговый закон должен быть принят Госдумой в ближайшее время.

- В период этой сессии нам необходимо завершить рассмотрение законопроекта, направленного на усиление ответственности за нарушение антидопингового законодательства, - заявил Жуков во время пленарного заседания Госдумы.

Госдума шестого созыва приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности в РФ за склонение спортсменов к употреблению допинга. 

Согласно законопроекту, склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физкультуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


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