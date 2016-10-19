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Игорь Шалимов: Мамаев готов к игре с «Шальке»

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем группового этапа Лиги Европы с немецким «Шальке 04» рассказал о состоянии команды.

- К нам на днях присоединился бразилец Налдо. Мамаев готов к игре давно. Остались Вандерсон, Смолов, Перейра и Торбинский. Они восстановятся к паузе на игры сборной в ноябре.

- Как собираетесь играть с немцами?
- Мы разобрали игру «Шальке». Завтра еще продолжим. Немецкие команды отличаются мощью и атлетичностью игроков. В чемпионате Германии они играют не лучшим образом, но Лига Европы другой турнир. Нас ждет тяжелая игра. Мы будем играть в свой футбол. Нужно сыграть агрессивно. То, что было с «Ниццей», важно повторить и осложнить жизнь «Шальке».

- Повлияет ли то, что стадион именно для «Краснодара» официально откроется завтра?
- На настрой не повлияет. Мы рады, что это наша первая игра на новом стадионе. Но она первая и для «Шальке». Нас ожидает мощная поддержка болельщиков, которые будут гнать нас вперед.

- «Шальке» с 2014 года не проигрывает на выезде. Ничья будет для «быков» удовлетворительна?
- Я не хочу загадывать, как все сложится. Если мы забьем на 93-й минуте и сравняем счет, то будем довольны. Если пропустим в это время и проиграем, будем расстроены.

- В каком состоянии вернулись сборники?
- Мы уже провели одну игру после их возвращения. Наша проблема - травмированные. В остальном все идет по плану.

- Кого вы выделите из «Шальке?»
- Мы обычно не разбираем конкретных игроков и не называем фамилии. Если он известный, его и так все знают. Мы разбираем саму игру: как команда действует в отрывах, как переходит в атаку, на чужую половину поля. Команде важно знать, как играть.

Матч

Краснодар - Шальке 04

Место и дата

20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Шальке»?

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