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Ватанабе избран президентом Международной федерации гимнастики

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Международная федерация гимнастики (FIG)Комментарии

Новым президентом Международной федерации гимнастики (FIG) избран японец Моринари Ватанабе.

Выборы президента прошли на конгрессе организации в Токио. Соперником Ватанабе был президент Европейского гимнастического союза француз Жорж Гельзек.

В итоге Ватанабе получил 100 голосов, а за Гельзека проголосовало 19 членов FIG.

Ватанабе стал девятым президентом федерации и приступит к своим обязанностям с 1 января 2017 года, когда истечет срок полномочий итальянца Бруно Гранди, возглавлявшего FIG на протяжении 20 лет.

В настоящее время Ватанабе является генеральным секретарем Ассоциации гимнастики Японии и членом исполкома FIG.

«В гимнастике пришло время инноваций. Сегодня мы отправляем посыл всему миру. Теперь гимнастика будет не только спортом, популярным во время Олимпийских игр. Теперь гимнастика станет королем спорта», – сказал Ватанабе в своей приветственной речи.

Добавим, что президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов был избран на пост первого вице-президента FIG. Также вице-президентами стали пятикратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Нелли Ким, представляющая Белоруссию, и китаец Ло Чаои.

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