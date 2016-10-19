Александр Мартынович: «Шальке» мы своим стадионом не удивим
Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги Европы с немецким «Шальке 04».
- По поводу концентрации проблем нет. У нас много игроков, которые играют при полных стадионах за сборную. Мы в свое время на стадионе «Кубань» собирали аншлаги. При такой атмосфере всегда приятно игать. Когда болельщики тебе гонят вперед, это дает импульс. «Шальке» всегда играет при полных трибунах. Их мы своим стадионом не удивим, - сказал Мартынович.
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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