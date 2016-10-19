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Президент WBC: Могу сказать о Поветкине только хорошее, он понимает свою ответственность

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о ситуации с российским тяжеловесом Александром Поветкиным.

- Могу сказать о Поветкине только хорошее. Я уверен, он понимает всю ответственность быть «чистым» спортсменом и примером для молодого поколения и для всей России. WBC установил специальную программу, рассчитанную на год, чтобы следить за Поветкиным. И он ни разу не поспорил или не отказался ни от одного тестирования, - цитирует Сулеймана агентство «Р-Спорт». 

Напомним, в мае текущего года Александр Поветкин в Москве должен был сразиться за чемпионский пояс WBC с американцем Деонтеем Уайлдером. Однако поединок сорвался из-за положительной допинг-пробы российского боксера на мельдоний.

17 декабря Поветкин проведет бой с канадцем Бермейном Стиверном. На кону будет стоять временный чемпионский титул Всемирного боксерского совета.

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