Президент WBC: Могу сказать о Поветкине только хорошее, он понимает свою ответственность

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о ситуации с российским тяжеловесом Александром Поветкиным.

- Могу сказать о Поветкине только хорошее. Я уверен, он понимает всю ответственность быть «чистым» спортсменом и примером для молодого поколения и для всей России. WBC установил специальную программу, рассчитанную на год, чтобы следить за Поветкиным. И он ни разу не поспорил или не отказался ни от одного тестирования, - цитирует Сулеймана агентство «Р-Спорт».

Напомним, в мае текущего года Александр Поветкин в Москве должен был сразиться за чемпионский пояс WBC с американцем Деонтеем Уайлдером. Однако поединок сорвался из-за положительной допинг-пробы российского боксера на мельдоний.

17 декабря Поветкин проведет бой с канадцем Бермейном Стиверном. На кону будет стоять временный чемпионский титул Всемирного боксерского совета.

