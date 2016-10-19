КХЛ и ФХР будут совместно проводить аккредитацию агентов

Континентальная хоккейная лига будет проводить аккредитацию агентов совместно с Федерацией хоккея России, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу лиги.

«В проекте поправок к Федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» содержится согласованная с Федерацией хоккея России схема, согласно которой ФХР будет проводить аккредитацию хоккейных агентов, работающих на российском рынке.

В то же время, агенты, которые желают осуществлять работу в рамках Континентальной хоккейной лиги, должны будут пройти процедуру аккредитации, организуемую совместно КХЛ и ФХР», – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Отметим, что ранее аккредитацию агентов проводила КХЛ. В 2010 году в составе Правового управления КХЛ был создан Комитет по аккредитации агентов.