Василий Титов: Мое избрание вице-президентом FIG говорит о том, что Россия остается одной из ведущих гимнастических держав

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал свое избрание на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG).

«Борьба была очень жесткой, трудно быть на 100% уверенным в победе: я рад, что мне удалось победить в первом туре, набрав самое большое количество голосов. Потому что все остальные кандидаты были вынуждены бороться во втором туре. Это очень хороший результат.

Я считаю, что для России избрание (на пост первого вице-президента) очень важно. Потому что это позволит очень внимательно следить за всеми изменениями, которые вносятся в правила проведения соревнований, систему судейства и в целом организацию гимнастики как вида спорта. И подтверждает то, что Россия по-прежнему остается одной из ведущих гимнастических держав», – приводит «Р-Спорт» слова Титова.

Титов был избран на пост вице-президента по результатам первого тура, набрав 68 голосов. Добавим, что Титов возглавляет ФСГР с 2014 года.

Напомним, президентом Международной федерации гимнастики был избран японец Моринари Ватанабе, победивший президента Европейского гимнастического союза француза Жоржа Гельзека.