Тереза Йохауг временно дисквалифицирована на два месяца за применение допинга

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг временно дисквалифицирована до 18 декабря, сообщает официальный сайт Норвежского антидопингового агентства.

Допинг-проба Б знаменитой спортсменки также оказалась положительной.

Напомним, в организме Терезы Йохауг было обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам 28-летней лыжницы - препарат попал в ее организм вместе с кремом для лечения губ.

В то же время, адвокат Терезы подтвердил, что на упаковке с лекарством был предупреждающий знак о наличии в его составе допинга.

Йохауг - семикратная чемпионка мира. Она выиграла золото в эстафете 4х5 на Олимпиаде в Ванкувере, в ее активе также серебро и бронза зимних Игр-2014 в Сочи.

