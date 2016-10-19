Виталий Мутко: После ЧМ-2018 «Лужники» станут центром для сборной России

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что после чемпионата мира 2018 года «Лужники» могут стать базой для сборной России.

«Есть договоренность с мэрией Москвы о центре для сборной в «Лужниках». Эта работа будет проведена уже после чемпионата мира. Не исключено, что туда переедет и офис РФС, такой проект есть. Это было бы здорово, если «Лужники» стали бы центром футбола», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, в настоящее время «Лужники» реконструируют к чемпионату мира 2018 году. Основные строительные работы планируется закончить в этом году.

После реконструкции вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей.

Арена примет матч открытия, а также полуфинал и финал чемпионата мира.