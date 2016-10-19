Маурисио Почеттино: Во втором тайме Льорис принес нам очко
Главный тренер «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером»
(0:0) отметил надежную игру голкипера «шпор» Уго Льориса.
«Мы превосходили соперника в первом тайме, но во втором Льорис принес нам очко. Мы должны радоваться этому», – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.
Добавим, что благодаря ничьей с «Байером» «Тоттенхэм» остался на втором месте в группе E. Англичане по-прежнему отстают на одно очко от «Монако» и опережают на одно очко «Байер».
В четвертом туре 2 ноября «Тоттенхэм» примет «Байер» на «Уэмбли».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Состав
Байер: Лено, Топрак, Та, Хенрихс, Арангис, Кампль, Чалханоглу (Баумгартлингер, 46), Бендер (Едвай, 74), Мехмеди, Эрнандес (Брандт, 85), Кисслинг
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Вертонген, Роуз, Алли, Эриксен, Ваньяма, Дайер, Ламела (Сиссоко, 71), Сон Хын Мин (Онома, 90), Янссен (Дембеле, 64)
Предупреждения:
Чалханоглу, 21; Бендер, 40 - Ламела, 25
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
18 октября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция