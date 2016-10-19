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Маурисио Почеттино: Во втором тайме Льорис принес нам очко

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:0) отметил надежную игру голкипера «шпор» Уго Льориса.

«Мы превосходили соперника в первом тайме, но во втором Льорис принес нам очко. Мы должны радоваться этому», – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Добавим, что благодаря ничьей с «Байером» «Тоттенхэм» остался на втором месте в группе E. Англичане по-прежнему отстают на одно очко от «Монако» и опережают на одно очко «Байер».

В четвертом туре 2 ноября «Тоттенхэм» примет «Байер» на «Уэмбли».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Байер - Тоттенхэм - 0:0

Состав

Байер: Лено, Топрак, Та, Хенрихс, Арангис, Кампль, Чалханоглу (Баумгартлингер, 46), Бендер (Едвай, 74), Мехмеди, Эрнандес (Брандт, 85), Кисслинг

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Вертонген, Роуз, Алли, Эриксен, Ваньяма, Дайер, Ламела (Сиссоко, 71), Сон Хын Мин (Онома, 90), Янссен (Дембеле, 64)

Предупреждения:

Чалханоглу, 21; Бендер, 40 - Ламела, 25

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

18 октября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция

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