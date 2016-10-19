Маурисио Почеттино: Во втором тайме Льорис принес нам очко

Филип Коку: Роббен станет проблемой, но мы готовимся к матчу не с ним, а с «Баварией»

Главный тренер ПСВ Филип Коку перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» заявил, что его команда не собирается уделять особое внимание полузащитнику Арьену Роббену.