Депутат Заксобрания Петербурга: Мы достроим стадион на Крестовском острове, но затем вернемся к вопросу кто виноват

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник поделился своим мнением о заключительных этапах строительства футбольного стадиона на Крестовском острове.

- Хотелось бы надеяться, что эта история будет иметь конец именно в этом году. Для Петербурга это общая история, проблема, и здесь никакого злорадства по поводу происходящего быть не может. Игорь Албин действительно вскрыл гнойник, который там существовал уже много лет, и понятно, что без проблем эта ситуация вряд ли могла разрешиться.

Когда мы достроим этот стадион, конечно, выдохнем, но потом все равно вернемся к вопросу кто виноват. Я думаю, что сразу после новогодних каникул фракция «Партии Роста» в Законодательном собрании обратится в Счетную палату с настоятельным предложением проверить финансирование «Зенит-Арены» на протяжении всех этих трудных лет. От всего, что происходило на стройке, просто воняло и несло коррупцией и казнокрадством



В данный момент нужно думать, что делать, и завершить поскорее эту стройку, потому что все происходящее наносит ущерб имиджу города. В то, что этот стадион когда-нибудь окупит все затраченные на него средства, даже если там будет играть сборная России и «Зенит», я не очень верю, - цитирует Резника «Собеседник». Напомним, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Альбин ранее анонсировал сдачу арены в эксплуатацию 25 декабря текущего года. Футбольная арена строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 37,4 миллиарда рублей. Летом 2017 года стадион на Крестовском острове должен принять матчи Кубка конфедераций, а через год он станет одной из арен чемпионат мира.









