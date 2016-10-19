Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова6:4, 7:5Корне
Теннис  Касаткина- : -Макарова
Футбол  Динамо Киев- : -Бенфика
Футбол  Ростов (мол)0 : 1Атлетико (мол)
Футбол  Динамо (мол)- : -Габала (мол)
Футбол  Барселона- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Депутат Заксобрания Петербурга: Мы достроим стадион на Крестовском острове, но затем вернемся к вопросу кто виноват

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  СобеседникКомментарии

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник поделился своим мнением о заключительных этапах строительства футбольного стадиона на Крестовском острове.

- Хотелось бы надеяться, что эта история будет иметь конец именно в этом году. Для Петербурга это общая история, проблема, и здесь никакого злорадства по поводу происходящего быть не может. Игорь Албин действительно вскрыл гнойник, который там существовал уже много лет, и понятно, что без проблем эта ситуация вряд ли могла разрешиться.

Когда мы достроим этот стадион, конечно, выдохнем, но потом все равно вернемся к вопросу кто виноват. Я думаю, что сразу после новогодних каникул фракция «Партии Роста» в Законодательном собрании обратится в Счетную палату с настоятельным предложением проверить финансирование «Зенит-Арены» на протяжении всех этих трудных лет. От всего, что происходило на стройке, просто воняло и несло коррупцией и казнокрадством

В данный момент нужно думать, что делать, и завершить поскорее эту стройку, потому что все происходящее наносит ущерб имиджу города. В то, что этот стадион когда-нибудь окупит все затраченные на него средства, даже если там будет играть сборная России и «Зенит», я не очень верю, - цитирует Резника «Собеседник».

Напомним, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Альбин ранее анонсировал сдачу арены в эксплуатацию 25 декабря текущего года.

Футбольная арена строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 37,4 миллиарда рублей.

Летом 2017 года стадион на Крестовском острове должен принять матчи Кубка конфедераций, а через год он станет одной из арен чемпионат мира.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Дандолк» – «Зенит». Болельщики хозяев заполнят всю гостевую квотуНа матче 3-го тура Лиги Европы «Дандолк» - «Зенит» ожидается около 300 поклонников петербургского клуба.«Дандолк» напомнил «Бирмингем». Глеб объясняет, как «Зениту» обыграть ирландцев«Дандолк» напомнил «Бирмингем». Глеб объясняет, как «Зениту» обыграть ирландцевАлександр Глеб со своим БАТЭ проиграл «Дандолку» в квалификации ЛЧ со счетом 0:3. Spb.Sovsport.ru узнал у Глеба, чем так сильны ирландцы.Виталий Мутко: Ждем Италию на ЧМ, они всегда показывают искрометный футболПосле подписания меморандума о сотрудничестве РФС с Федерацией футбола Италии (ФФИ) президент РФС Виталий Мутко рассказал о целях сотрудничества.«Ювентус» предложил «Зениту» 5 млн евро за переход Витселя в январеКак сообщает Mediaset Premium, «Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в зимнее трансферное окно.«Дандолк» – «Зенит». Все билеты проданыПресс-служба «Дандолка» сообщила, что на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» все билеты раскуплены.Общественный транспорт в Санкт-Петербурге «заговорил» голосом Геннадия ОрловаГолос спортивного комментатора «Матч ТВ», эксперта «Советского спорта» Геннадия Орлова можно будет услышать в общественном транспорте Санкт-Петербурга.Олег Шатов: Талисман ЧМ-2018? Мне симпатичен волк, я уже отдал за него свой голосПолузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов, который является послом Екатеринбурга на ЧМ-2018, поделился мнением о выборах талисмана турнира.«Дандолк» – «Зенит». Джорджевич полетел в Дублин, Смольников и Жирков – нетТренерский штаб «Зенита» взял 21 футболиста на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».Гендиректор «Тосно»: Будем подавать апелляцию на решение РФС выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроковГендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о решении РФС обязать тосненцев выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроков.РФС обязал «Тосно» выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроковПалата по разрешению споров РФС вынесла решение по поводу заявления «Зенита».Жерар Пике: Перестал находить мотивацию, надевая футболку сборной ИспанииЖерар Пике: Перестал находить мотивацию, надевая футболку сборной ИспанииЗащитник «Барселоны» на персс-конференции перед игрой с «Манчестер Сити» ответил на вопросы журналистов.На стадионе на Крестовском острове прошло совещание по подготовке Петербурга к ЧМ-201817 октября на строящемся стадионе на Крестовском острове состоялось совещание по подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.Николас Ломбертс: Если продолжим играть как сейчас – станем чемпионамиЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс оценил шансы питерского клуба на победу в чемпионате России.Александр Селихов: Если «Амкар» посчитает нужным меня продать, это может случитьсяГолкипер «Амкара» Александр Селихов прокомментировал интерес со стороны «Зенита».Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург»Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в ближайшее время может возглавить немецкий «Вольфсбург».Алексей Сорокин: У нынешнего подрядчика стадиона в Петербурге темпы очень серьезныеГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о строительстве стадиона в Петербурге.Виталий Мутко: Думаю, сдадим стадион в Петербурге в декабреМинистр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко оценил степень готовности страны к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.Николас Ломбертс: У Павлюченко нет такого дриблинга, как у ДзюбыЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс сравнил уровень Романа Павлюченко и Артема Дзюбы.Министерство спорта РФ планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в марте 2017 годаМинистерство спорта России планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в конце марта 2017 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.ФИФА запретит проведение рок-концертов на российских стадионах, где пройдут матчи ЧМ-2018ФИФА запретит проведение рок-концертов на российских футбольных стадионах, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение