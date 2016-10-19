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Александр Кульчий: Бардак с деньгами и тренерами в «Ростове» не может продолжаться вечно

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Кульчий высказался о раскладе сил перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» – «Атлетико» и ситуации с тренерами в клубе из Ростова-на-Дону.

– «Атлетико», я считаю, находится на одном уровне с «Баварией», и две эти команды явно сильнее и сыграннее «Ростова», обе имеют в своем распоряжении лучших исполнителей, – сказал Кульчий в интервью «Евро-футбол.Ру». – Поэтому, думаю, «Атлетико» проблем против «Ростова» не испытает. Конечно, все возможно, но победа дончан маловероятна, а ничья станет для них хорошим результатом. Если «Ростов» выйдет из этой группы, то в плей-офф Лиги Европы с третьего места.

– Как думаете, «Ростов» надолго стал грандом российского футбола?
– Трудно сказать. Непонятно, что творится сейчас в команде с деньгами, тренерами: один тренер на бровке, другой за бровкой, третий на трибуне. Бардак какой-то непонятный, и при этом команда показывает хороший футбол, но это же не может продолжаться вечно. Или когда-нибудь ситуация в «Ростове» наладится, или все это в один прекрасный момент лопнет.

Напомним, матч «Ростов» – «Атлетико» пройдет 19 октября на стадионе «Олимп-2». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Ростов - Атлетико

Место и дата

19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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