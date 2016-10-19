Аршавин признан лучшим игроком сентября в чемпионате Казахстана
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам сентября.
Республиканский интернет-портал Sports.kz в марте 2011 года запустил проект «Алмаз», учрежденный для определения лучшего футболиста Казахстана ежемесячно. В опросах принимают участие главные тренеры и игроки команд премьер-лиги.
В сентябре лучшим стал 35-летний Андрей Аршавин. В трех сентябрьских матчах чемпионата «Кайрат» одержал три победы, а россиянин отметился двумя забитыми мячами, доведя количество голов в чемпионате до восьми. Также его клуб добился победы в первом полуфинальном матче кубка страны против «Атырау».
Ранее Аршавин уже признавался лучшим игроком первенства Казахстана по итогам июля.