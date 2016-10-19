Французская футбольная лига проведет национальный турнир по FIFA 17

Профессиональная футбольная лига Франции совместно с Electronics Arts анонсировала национальный чемпионат e-League 1 по FIFA 17.



В киберспортивной лиге примут участие по два представители 20 футбольных клубов Франции. Игроки должны будут играть за команду, которую они представляют на турнире, но могут выбрать других представителей высшей лиги.

Турнир пройдет в два этапа: зимний период - с ноября по январь и весенний – с февраля по май. Победители матчей плей-офф смогут выступить в европейской лиге, а потом и в мировом чемпионате. Поединки будут транслироваться на телевидении.



Напомним, что ранее испанские футбольные клубы и Electronics Arts создали первую Лигу виртуального футбола (VFO). В ней примут участие представители клубов «Реал Сосьедад», «Севилья», «Спортинг Хихон», «Валенсия», «Вильярреал» и «Реала Сарагоса».



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