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Блинкова и Суарес Наварро снялись с «Кубка Кремля»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Кубок Кремля»Комментарии

Две участницы 1/8 финала Кубка Кремля в одиночном разряде Анна Блинкова и Карла Суарес Наварро снялись с турнира из-за травм.

18-летняя российская теннисистка, занимающая 246-е место в рейтинге WTA, отказалась от борьбы из-за травмы подколенного сухожилия.

Напомним, в первом круге Блинкова победила в трех сетах Анастасию Севастову из Латвии.

Таким образом, соперница Блинковой по 1/8 финала Ана Конюх из Хорватии вышла в четвертьфинал без борьбы.

Также четвертьфиналистом «Кубка Кремля» стала Дарья Гаврилова, представляющая Австралию.

В матче второго круга ее соперница Суарес Наварро снялась при счете 4:6, 0:3 из-за травмы правого запястья.

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