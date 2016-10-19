Блинкова и Суарес Наварро снялись с «Кубка Кремля»
Две участницы 1/8
финала Кубка Кремля в одиночном разряде Анна Блинкова и Карла Суарес Наварро
снялись с турнира из-за травм.
18-летняя российская теннисистка, занимающая 246-е место в рейтинге WTA, отказалась от борьбы из-за травмы подколенного сухожилия.
Напомним, в первом круге Блинкова победила в трех сетах Анастасию Севастову из Латвии.
Таким образом, соперница Блинковой по 1/8 финала Ана Конюх из Хорватии вышла в четвертьфинал без борьбы.
Также четвертьфиналистом «Кубка Кремля» стала Дарья Гаврилова, представляющая Австралию.
В матче второго круга ее соперница Суарес Наварро снялась при счете 4:6, 0:3 из-за травмы правого запястья.
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