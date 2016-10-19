Блинкова и Суарес Наварро снялись с «Кубка Кремля»

Анна Блинкова: Поначалу переживала, но потом сказала себе: «Ань, зачем ты волнуешься?»

246-я ракетка мира Анна Блинкова рассказала о своих эмоциях после победы над Анастасией Севастовой (4:6, 6:1, 7:6 (12:10)) в первом круге «Кубка Кремля» в Москве.