Дамковский сразится против Махно на M-1 Challenge 72

18 ноября в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72. В со-главном бою вечера встретятся два ударника – Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь, 21-10) сразится с любимцем столичной публики – Алексеем Махно (Industrials Team, 13-4).

Месяц назад Артем уверенно победил одного из проспектов M-1 Global – Максима Дивнича , отправив его в нокаут во втором раунде. Этим белорус отчасти реабилитировал проигрыш в титульном бою от Александра Бутенко и показал всем, что находится в отличной форме. Ну а опыта и техники Артему не занимать. Сейчас ему предстоит схватка с еще одним проспектом – нокаутером и в случае победы Артем закрепится в числе основных соискателей чемпионского пояса M-1 Challenge в легком весе, которым он когда-то владел.

Так же как и его будущий соперник, Алексей Махно в последнем бою сумел закрыть неприятное поражение – в тяжелом поединке он по решению судей одолел грозного бразильского бойца Фелипе Рего . До этого на одном из турниров GM Promotion в Москве Алексей вырвал победу в бою с испанцем Лукасом Барриосом. Две победы придают Махно уверенности и сейчас он готовится вместе со своими товарищами по команде к одному из самых больших вызовов в своей карьере.