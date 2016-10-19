Александр Тихонов: Лидером сборной России мог бы стать Шипулин, но у него нет стержня

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов посетовал на отсутствие лидера в мужской сборной России по биатлону.

- У нас нет лидера. Им мог бы стать Антон Шипулин, но у него нет стержня. В мое время я был быстрее всех, и вся команда тянулась к моим результатам. Бывало, что я бил ребят, которые неправильно себя вели и нарушали спортивный режим. Такое случалось неоднократно.

На меня обижались, но потом многие признавались, что моя взбучка помогала им осознать фундаментальные вещи. Сегодня этого не хватает. В команде нет человека, которого бы все беспрекословно слушались, - рассказал Тихонов в интервью «Известиям».

Напомним, Антон Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира по биатлону-2015/16.

Первый этап нового сезона начнется в шведском Эстерсунде 27 ноября.











