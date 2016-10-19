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Александр Тихонов: В женской сборной России большие проблемы со сменой поколений

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Известия»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов не ожидает высоких результатов от женской сборной России по биатлону в следующем сезоне.

- С женской командой сложнее. У нас большие проблемы со сменой поколений. Наша юниорская сборная была очень сильной — девушки легко обходили нынешних лидеров сборной Германии. Увы, но сейчас все наоборот. В их подготовке были допущены серьезные ошибки. Еще за три места в заявке поборются пять-шесть девочек, но я не думаю, что мы добьемся качественного скачка по сравнению с прошлым сезоном, - рассказал Тихонов.

Первый этап Кубка мира-2016/17 начнется в шведском Эстерсунде 27 ноября. 



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