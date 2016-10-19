Миралем Пьянич: Нет никакого смысла критиковать Буффона за пару ошибок

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:0) высказался об игре голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Лион» провел отличный матч, но мы бились за нужный результат, даже оставшись вдесятером.

Буффон неизменно хорош. Нет никакого смысла критиковать его за пару ошибок. Он крайне важен для команды как на поле, так и в раздевалке. Он лучший вратарь в мире», – приводит слова Пьянича официальный сайт УЕФА.

Напомним, единственный гол в матче на 76-й минуте забил колумбиец Хуан Куадрадо.

При этом с 54-й минуты итальянцы играли вдесятером после удаления полузащитника Марио Лемина.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча