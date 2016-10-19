Кирилл Дементьев: «Бавария» выместит на ПСВ свою злость

Эксперт БК «Лига Ставок», комментатор Первого канала, ведущий рубрики «Спортивный Перекур» в популярном шоу «Вечерний Ургант» Кирилл Дементьев представил свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — ПСВ



«Бавария» два последних матча в чемпионате Германии свела к ничьим. Как говорится, при Гвардиоле такого не было. Хотя дело тут не только в результатах. При Пепе мюнхенцы тоже могли не выиграть у «Айнтрахта» или «Кельна», но это была ошибка гения, счастливый случай для соперника. «Бавария» все равно контролировала ход матча с первой до последней минуты. Сейчас же «Айнтрахт» смотрелся ничуть не хуже своего именитого соперника. Карло Анчелотти после матча сказал, что его категорически не устраивает отношение игроков к делу, а его босс Карл-Хайнц Руммениге посоветовал итальянцу быть жестче. Завязка у истории хорошая.



Есть ощущение, что на ПСВ «Бавария» может выместить накопившуюся злость. Не факт, что это будет непременно разгром, но вот свои ворота «Бавария» точно попытается сохранить в неприкосновенности. Мануэль Нойер уже «давно» не играл на ноль — форменное безобразие. Моя ставка — ПСВ не забьет за 2,13. у голландцев приличная атака, но против злой «Баварии» аргументов у них может просто не найтись», — рассказал Дементьев.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Бавария» — ПСВ начнется 19 октября в 21:45 по московскому времени. Трансляция на сайте «Советского спорта» пройдет здесь.