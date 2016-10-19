Филип Коку: Роббен станет проблемой, но мы готовимся к матчу не с ним, а с «Баварией»

Главный тренер ПСВ Филип Коку перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» заявил, что его команда не собирается уделять особое внимание полузащитнику Арьену Роббену.

«С нетерпением ждем встречи с грандом европейского футбола. Мы сконцентрированы и подходим к матчу с уверенностью в собственных силах. У нас определенно будет шанс добиться положительного результата.

Арьен Роббен станет проблемой для наших защитников, но мы готовимся к поединку с «Баварией», а не с Арьеном Роббеном. «Бавария» очень хочет прервать безвыигрышную серию, но если мы сможем долго оставаться в игре, то все возможно», – приводит слова Коку официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Бавария» – ПСВ пройдет 19 октября на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча