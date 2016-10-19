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«Дандолк» – «Зенит». Болельщики хозяев заполнят всю гостевую квоту

Евгений Нарижный
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

На матче 3-го тура Лиги Европы «Дандолк» - «Зенит» ожидается около 300 поклонников петербургского клуба. 

По регламенту Лиги Европы УЕФА клуб-хозяин должен предоставить болельщикам гостей «не менее 5% процентов от общей вместимости стадиона». Домашние матчи еврокубков «Дандолк» проводит на арене «Талла Стэдиум» в Дублине. Всего она вмещает 6000 зрителей, а следовательно, гостевая квота составляет 300 мест.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч Лиги Европы «Дандолк» - «Зенит» раскуплены.

Напомним, матч 3-го тура Лиги Европы между «Дандолком» и «Зенитом» состоится 20 октября в 22.05.
После двух туров «Зенит» с шестью очками располагается на первом месте в группе D, «Дандолк» идет на второй строчке с четырьмя баллами.

Голосование: Как завершится матч «Дандолк» – «Зенит»?

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