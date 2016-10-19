Александр Лебзяк и Эдуард Хусаинов – в редакции «Советского спорта». Видеоонлайн

В редакции «Советского спорта» в данные минуты проходит пресс-конференция экс-главного тренера сборной по боксу Александра Лебзяка и кандидата в президенты Федерации по боксу Эдуарда Хусаинова.

На пресс-конференции обсуждаются конфликтные вопросы, связанные с работой Федерации бокса России, а также проблемы российского любительского бокса, требующие срочного решения.

«Советский спорт» ведет онлайн мероприятия.