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Александр Лебзяк и Эдуард Хусаинов – в редакции «Советского спорта». Видеоонлайн

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В редакции «Советского спорта» в данные минуты проходит пресс-конференция экс-главного тренера сборной по боксу Александра Лебзяка и кандидата в президенты Федерации по боксу Эдуарда Хусаинова.

На пресс-конференции обсуждаются конфликтные вопросы, связанные с работой Федерации бокса России, а также проблемы российского любительского бокса, требующие срочного решения.

«Советский спорт» ведет онлайн мероприятия.

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