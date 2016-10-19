Олег Кузьмин: Тяжело было принять то, что я пропускаю Евро, но потом старался не думать об этом

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой он был вынужден пропустить чемпионат Европы во Франции.

- Тяжело было принять то, что пропускаете турнир, к которому так давно шли?

- В первые дни было тяжело, а потом старался не думать об этом.

- Об игре сборной России на Евро было сказано многое, а как вам турнир в целом? Неоднозначное какое-то впечатление.

- В любом случае чемпионат Европы - это большой турнир, который проходит раз в четыре года. За ним интересно следить. В этом году Уэльс понравился, исландцы показали бойцовские качества. Мне было интересно, - рассказал Кузьмин.

Также футболист подчеркнул, что он планирует продолжать карьеру до 2018 года.

Олег Кузьмин защищает цвета «Рубина» с 2010 года.

