Контадор и «Тинькофф» примут участие в заключительной гонке сезона

Российская команда «Тинькофф» примет участие в многодневной гонке «Тур Абу-Даби», которая стартует в четверг 20 сентября в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта гонка станет последней для команды в сезоне-2016.

В составе «Тинькофф» выступит многократный победитель гранд-туров Альберто Контадор. В отличие от предыдущих стартов сезона-2016 команда выступит в форме, копирующей цвета команды Tinkoff Credit Systems десятилетней давности.

– Я подойду к этой гонке не совсем обычным для себя образом, – говорит Альберто Контадор. – Изначально ее не было в моем календаре. Мы будем работать на Йеспера Хансена, у которого есть отличный шанс провести хорошую гонку. Я постараюсь получить удовольствие от гонки, поскольку выступаю тут в первый раз. Большую роль в распределении мест в Абу-Даби сыграет жара. Часть гонщиков к ней уже адаптировалась, а часть продолжает страдать от нее. Однако жара одинакова для всех, так что избежать обезвоживания – вот ключевой фактор успеха в этой гонке. Впрочем, не думаю, что мы столкнемся с экстремальными температурами.

Полностью состав команды «Тинькофф» выглядит так: Альберто Контадор, Хесус Эрнандес, Йеспер Хансен, Юрай Саган, Эрик Башка и Михаэль Коларж. Три последних гонщика выступали за сборную Словакии на чемпионате мира в Катаре.

За четыре дня гонщикам предстоит преодолеть четыре этапа общей протяженностью 555 км. Главным для распределения мест в генеральной классификации будет третий этап с финишем в гору Джебель-Хафеет высотой 1025 м над уровнем моря.