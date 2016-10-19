Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в 1/4 финала Кубка Кремля-2016.
В матче второго круга Кузнецова нанесла поражение француженке Ализе Корне - 6:4, 7:5.
Россиянка, по-прежнему сохраняющая шансы на попадание в число участниц Итогового чемпионата WTA, сегодня совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 17.
За выход в полуфинал московского турнира Кузнецова поспорит с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Тимеа Бабош (Венгрия).
Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Корне А. (Франция) - 6:4, 7:5
Место и дата
19 октября 12:35, , Онлайн-трансляция
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