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Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в 1/4 финала Кубка Кремля-2016.

В матче второго круга Кузнецова нанесла поражение француженке Ализе Корне - 6:4, 7:5.

Россиянка, по-прежнему сохраняющая шансы на попадание в число участниц Итогового чемпионата WTA, сегодня совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 17.

За выход в полуфинал московского турнира Кузнецова поспорит с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Тимеа Бабош (Венгрия).

Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
Второй круг 

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Корне А. (Франция) - 6:4, 7:5

Место и дата

19 октября 12:35, , Онлайн-трансляция


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