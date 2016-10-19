Открытие М-1 Арены в Петербурге планируется в октябре 2017 года

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о строящейся в Петербурге арене для проведения турниров по смешанным единоборствам и другим видам спорта.

- Так совпало, что М-1 первый турнир провел 1 октября 1997 года, в следующем году нам будет 20 лет. Строится М-1 Арена в Петербурге, и я планирую, что вместе с Андреем Семеновым мы проведем там Кубок Губернатора, это была его прерогатива. Хочу отпраздновать 20-летие лиги на новой арене, мы соберем самый лучший файткард.

- Все напуганы строительством стадиона на Крестовском. У вас идет по плану?

- Очень надеюсь, потому что строители – люди непредсказуемые. Город нас поддерживает во всем, мы до нового года попытаемся зайти под крышу, 8-10 месяцев уйдут на то, чтобы сделать все внутри. Если накладок не будет, откроем ее в октябре. Арена маленькая, она предназначена не для такого формата соревнований, как Кубок Губернатора, но просто хочется сделать грандиозное открытие.

- Чем планируете наполнять арену после открытия, что там будет происходить?

- Арена рассчитана не только для проведения турниров ММА, у нас в городе много федераций: дзюдо, джиу-джитсу и так далее. У нас нет ни одной нормальной арены в городе, небольшое соревнование проводить негде. Она будет домом всех единоборств, можно будет проводить теннисные турниры, баскетбольные матчи - все, что угодно. Там стационарное сидения на тысячу человек, остальное все выдвигается. Там спокойно можно расстелить три ковра, если это турнир по борьбе, если теннис – можно спокойно все сделать, там все, как конструктор, - рассказал Финкельштейн корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, строительство М-1 Арены началось в июле 2015 года на берегу Финского залива возле Парка 300-летия Петербурга.

Вадим Финкельштейн является президентом компании M-1 Global, которую основал в 2008 году. Также в 2008 году основал турнир среди клубов M-1 Challenge. С 2003 по 2012 год Финкельштейн был менеджером Федора Емельяненко.

Андрей Семенов является известным бойцом в смешанных единоборствах. Начал карьеру в 1998 году, завершил - в 2012. За это время Семенов провел 41 поединок, в 30 из них одержал победу, девять из которых - нокаутом.