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Карло Анчелотти: Для всех в «Баварии» очевидно, что мы играем отнюдь не идеально

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ заявил, что после трех игр без побед не стоит говорить о кризисе в команде.

«В «Баварии» собраны настоящие профессионалы, и они прекрасно все понимают. Для каждого из них очевидно, что в последнее время мы играли отнюдь не идеально. Но, полагаю, о кризисе говорить слишком рано.

Арьен Роббен замечательно провел последние несколько матчей, забил два мяча. Убежден, что в среду вечером он очень поможет команде. У нас травмирован только Франк Рибери. Все остальные занимались в общей группе, включая Артуро Видаля, Дугласа Косту, Хуана Берната и Хави Мартинеса», – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, после восьми побед на старте сезона «Бавария» не может выиграть три матча подряд.

28 сентября чемпионы Германии проиграли «Атлетико» (0:1) в Лиге чемпионов, после чего дважды сыграли вничью в бундеслиге – с «Кельном» (1:1) и «Айнтрахтом» (2:2).

Матч «Бавария» – ПСВ пройдет 19 октября на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Бавария - ПСВ

Место и дата

19 октября 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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