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Ярослав «NS» Кузнецов: «От системы инвайтов надо отказываться»

Дмитрий Галкин
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Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов на своей страничке Вконтакте прокомментировал ситуацию с приглашениями на Boston Major.

«Ситуация с инвайтами конечно невнятная. Еще раз голосую за то, чтобы инвайтов было по минимуму. Вообще в идеале 1 инвайт давать победителю прошлого турнира, как защитнику титула. Все остальные пусть играют квалификации.

Иначе сейчас вот реально не очень ясно. С одной стороны Liquid и OG можно инвайтить за имена, тег и прошлые заслуги, с другой стороны, обе команды играют хреново в онлайне. Возможно для них эти онлайны ничего и не значат, а расценивают они их как тренировку. Но это не отменяет того факта, что те же Liquid сменили состав, а значит как бы обнулили прошлые достижения и VP сменили состав и тоже обнулились. При этом VP обыграли Liquid дважды за неделю со счетом 2-0.

Я считаю что победа в двух онлайн играх это вообще практически ничто, но с другой то стороны, если дать инвайт Liquid и не дать VP, то в данный момент это будет выглядеть несколько странно. Однако и VP давать инвайт пока не за что, победа на одних лишь квалификациях - это еще никакой не показатель.

И подобных ситуацией и примеров можно еще целую кучу привести почти про каждую команду. Всё это лишний раз показывает, что система инвайтов через чур уж предвзята и зависит лишь от мнения узкого круга людей, которые могут ошибаться в своих мыслях, а в какой-то степени могут преследовать личные интересны. От этой системы надо отказываться».

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