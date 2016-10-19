Эдуард Хусаинов: На Олимпиаде не было ни одного руководителя федерации бокса

Кандидат в президенты Федерации бокса России Эдуард Хусаинов рассказал об атмосфере в сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«На Олимпийских играх не было никого из руководителей. Я вижу это впервые. Мы в самый сложный момент оставляем своих ребят без поддержки. К сожалению, тренеры между собой тоже не очень дружили. Я узнал, что художественная гимнастика больше болела за боксеров, чем сами боксеры друг за друга.

На прошлой Олимпиаде, где я был руководителем делегации, мы сами запрещали ребятам болеть друг за друга, но они все равно приходили и поддерживали, несмотря на свои бои», – сказал Хусаинов во время пресс-конференции в «Советском спорте».