Вадим Финкельштейн: Через год собираемся подавать документы на признание смешанных единоборств олимпийским видом спорта

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился своими планами о развитии смешанных единоборств.

- Мы хотим, что бы признали смешанные единоборства на уровне МОК, олимпийским видом спорта. Со следующего года будем вводить детский спорт, соревнования, в которых будут участвовать спортсмены с 12 лет. Хочется, чтобы было признание вида на всемирном уровне. Проводится большая работа, и 25-26 ноября в Макао состоится чемпионат мира.

- Планируется, что это будут любители, как в боксе?

- Речь идет о любителях. Всемирная федерация существует 4 года и за это время проделана большая работа. В федерацию сейчас входит около 70 стран. По правилам МОК для вступления нужно существовать минимум 5 лет. Через год мы собираемся подавать документы на признание вида спорта олимпийским. Мы вводим и женские, и детские бои. МОК требует, чтобы спорт был для всех. 25-26 ноября состоится конгресс, где все соберутся, обсудим с коллегами других стран введение детских и женских поединков, их еще не было. Уверен, миксфайт признают олимпийским видом спорта.

- Готов ли М-1 провести турнир, где будут драться бойцы из разных организаций?

- Может, идея хорошая, может, не очень, но я не поддерживаю. Сейчас задача у М-1 - сделать хорошие поединки. Мы не сравниваем бойцов. Если говорить о противостоянии клубов, у нас 9 декабря в Ингушетии пройдет турнир, где сразятся Анатолий Токов и Рамазан Эмеев – чемпион АСВ. Если бой интересный – мы его делаем, нет – не делаем, – рассказал Финкельштейн корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Вадим Финкельштейн является президентом компании M-1 Global, которую основал в 2008 году. Также в 2008 году основал турнир среди клубов M-1 Challenge. С 2003 по 2012 год Финкельштейн был менеджером Федора Емельяненко.