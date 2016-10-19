Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Касаткина6:4, 6:1Макарова
Футбол  Динамо Киев- : -Бенфика
Футбол  Ростов- : -Атлетико
Футбол  Динамо (мол)- : -Габала (мол)
Футбол  Барселона- : -Манчестер Сити
Футбол  Бавария- : -ПСВ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Финкельштейн: Через год собираемся подавать документы на признание смешанных единоборств олимпийским видом спорта

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился своими планами о развитии смешанных единоборств.

- Мы хотим, что бы признали смешанные единоборства на уровне МОК, олимпийским видом спорта. Со следующего года будем вводить детский спорт, соревнования, в которых будут участвовать спортсмены с 12 лет. Хочется, чтобы было признание вида на всемирном уровне. Проводится большая работа, и 25-26 ноября в Макао состоится чемпионат мира. 

- Планируется, что это будут любители, как в боксе?
- Речь идет о любителях. Всемирная федерация существует 4 года и за это время проделана большая работа. В федерацию сейчас входит около 70 стран. По правилам МОК для вступления нужно существовать минимум 5 лет. Через год мы собираемся подавать документы на признание вида спорта олимпийским. Мы вводим и женские, и детские бои. МОК требует, чтобы спорт был для всех. 25-26 ноября состоится конгресс, где все соберутся, обсудим с коллегами других стран введение детских и женских поединков, их еще не было. Уверен, миксфайт признают олимпийским видом спорта.

- Готов ли М-1 провести турнир, где будут драться бойцы из разных организаций?
- Может, идея хорошая, может, не очень, но я не поддерживаю. Сейчас задача у М-1 - сделать хорошие поединки. Мы не сравниваем бойцов. Если говорить о противостоянии клубов, у нас 9 декабря в Ингушетии пройдет турнир, где сразятся Анатолий Токов и Рамазан Эмеев – чемпион АСВ. Если бой интересный – мы его делаем, нет – не делаем, – рассказал Финкельштейн корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Вадим Финкельштейн является президентом компании M-1 Global, которую основал в 2008 году. Также в 2008 году основал турнир среди клубов M-1 Challenge. С 2003 по 2012 год Финкельштейн был менеджером Федора Емельяненко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Открытие М-1 Арены в Петербурге планируется в октябре 2017 годаПрезидент M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о строящейся в Петербурге арене для проведения турниров по смешанным единоборствам и другим видам спорта.Дамковский сразится против Махно на M-1 Challenge 7218 ноября в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72. В со-главном бою вечера встретятся два ударника – Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь, 21-10) сразится с любимцем столичной публики – Алексеем Махно (Industrials Team, 13-4).Реванш между Абдулаевым и Кунченко состоится на турнире M-1 Challenge 7218 ноября в Москве на спортивной арене Крокус-Сити состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72. В главном бою вечера экс-чемпион организации Мурад Абдулаев (Fighting Eagle, 14-2) бросит вызов действующему чемпиону M-1 Challenge в полусреднем весе Алексею Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток, 14-0).Камил Гаджиев: Турнир между сильнейшими российскими промоушенами возможенПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что готов организовать большой турнир по ММА с другими российскими организациями.Рамазан Эмеев: Мне очень важна победа над Токовым и я сделаю все, чтобы ее одержатьДействующий чемпион M-1 Challenge в среднем весе, один из лучших бойцов нашей страны, Рамазан Эмеев дал комментарии о предстоящем бое против экс-чемпиона ACB Анатолия Токова на турнире M-1 Challenge 73, который пройдет 9 декабря в Республике Ингушетия.Токов сразится против Эмеева на турнире M-1 Challenge 739 декабря на турнире M-1 Challenge 73 Битва Нартов, который пройдет в Назрани, компания M-1 Global снова подарит поклонникам смешанных единоборств один из самых ожидаемых поединков в российских смешанных единоборствах – на этот раз Анатолий Токов (Александр Невский ОЭМК, 24-1) будет биться против Рамазана Эмеева (Горец, 14-3).M-1 Challenge 71. Бутенко проведет бой против Рубенилтона Перейры21 октября на турнире M-1 Challenge 71, который состоится в Санкт-Петербурге, пройдет бой между чемпионом двух бразильских организаций Рубенилтоном Перейрой (Бразилия, 16-2) и действующим чемпионом M-1 Challenge в легком весе Александром Бутенко (Fightspirit, 41-11-2).Виктор Немков: Не думаю, что у Вея будет сильное превосходство в плане габаритовЭкс-чемпион M-1 Challenge в полутяжелом весе Виктор Немков рассказал о подготовке к поединку против экс-чемпиона Bellator Атилы Вея, который состоится 21-го октября на M-1 Challenge 71.Александр Волков: Считаю M-1 Global сильнейшим промоушеном в РоссииЧемпион M-1 Challenge в тяжелом весе Александр Волков прокомментировал своей переход из M-1 Global в UFC, а также возможность дальнейшего сотрудничества с российской организацией.Шлеменко, Багаутинов, Мальдонадо, Хендерсон... 10 убойных поединков октябряШлеменко, Багаутинов, Мальдонадо, Хендерсон... 10 убойных поединков октябряВозвращение Александра Шлеменко в Bellator, очередное приключение Фабио Мальдонадо в России, серьезное испытание для Али Багаутинова в UFC.M-1 Challenge 71. Пютц сразится против Лопеса21 октября в Санкт-Петербурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 71. В его рамках пройдет бой между Маркусом Винициусом Лопесом (Бразилия, 10-4) и экс-чемпионом M-1 Challenge в полутяжелом весе Штефаном «T-800» Пютцем (MMA Spirit, 14-2).Алексей Невзоров: Если предложат бой за пояс чемпиона М-1 - не откажусь! Это большая честьРоссийский боец смешанного стиля Алексей Невзоров прокомментировал победный бой против Тимура Нагибина и рассказывает о планах побороться за чемпионский пояс.M-1 Challenge 71. Россиянин Витрук сразится против украинца Бранчука21 октября в рамках международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 71 впервые в истории M-1 Global состоится бой за пояс чемпиона в весовой категории до 61,3 кг. Виталий Бранчук (Украина, 21-5) будет биться с Павлом Витруком (Россия, 13-2).Виктор Немков: К бою против Вея готовлюсь в Старом ОсколеРоссийский боец смешанного стиля Виктор Немков прокомментировал предстоящий бой с Аттилой Веем на турнире M-1 Challenge 71.M-1 Challenge 71. Вей сразится против Немкова21 октября в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 71 состоится бой между экс-чемпионом Bellator Аттилой Веем (MMA Spirit, 29-7-2) и экс-чемпионом M-1 Challenge Виктором Немковым (Александр Невский ОЭМК, 23-6).Кунченко победил Рамона единогласным решением судей на турнире M-1 Challenge 70В Сыктывкаре завершился турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 70. Sovsport.ru представляет его результаты.Стал известен полный файткард турнира M-1 Challenge 7010 сентября в Сыктывкаре пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 70. В его рамках пройдут 10 профессиональных поединков, последним добавленным боем станет схватка между Бин Сон Ли (Южная Корея и Швеция, 4-1) и Емином Гусейновым (Азербайджан, 2-1-1).Грабович травмирован, Кунченко проведет нетитульный бой на турнире M-1 Challenge 70Из Старого Оскола пришло известие, что Максим Грабович на тренировке получил травму и выбыл на длительный срок. В сложнейших условиях были организованы поиски бойца на замену, в результате на бой с не знающим поражений нокаутером Алексеем Кунченко согласился южноамериканский проспект Эдуардо Рамон (Бразилия, 11-2). Титул чемпиона в этом бою разыгрываться не будет.M-1 Challenge 70. Бразилец Шавьер сразится против Фролова10 сентября в Сыктывкаре пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 70, в рамках которого состоится бой с участием Рафаэля «Кратос» Шавьера (Бразилия, 5-1) и не знающего поражений российского проспекта Артема Фролова (Легион, 6-0).СММАчный сентябрь. 14 убойных поединков, которых ждут фанаты ММАСММАчный сентябрь. 14 убойных поединков, которых ждут фанаты ММАСможет ли Орловский вернуться в чемпионскую гонку UFC? Отберет ли Оверим пояс у Миочича? Чего ждать от выступления россиян в сентябре?

M-1 Global
M-1 Globalвсе новости

Cпецпредложение