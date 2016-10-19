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Сборную Армении возглавит Артур Петросян

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Федерация футбола АрменииКомментарии

Новым главным тренером сборной Армении по футболу станет 44-летний Артур Петросян, ныне работающий в Швейцарии с «Цюрихом-2». 

Петросян подпишет контракт с национальной федерацией футбола 1 ноября.

Артур Петросян является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Армении после Генриха Мхитаряна (11 мячей).

В России Петросян известен по выступлениям за нижегородский «Локомотив».

Напомним, после неудачного старта сборной Армении в отборочном турнире ЧМ-2018 пост главного тренера команды покинул Варужан Сукиасян

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