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Александр Лебзяк: Исполком втихаря утвердил состав сборной России на ОИ

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Советский СпортКомментарии

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк рассказал о том, как проходил выбор состава команды на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

«Когда был тренером, возникали моменты, когда нужно было выбирать лучшего из лучших. Но когда люди не знают и не понимают бокс, трудно доказать свой выбор. Так происходило с руководством федерации.

Перед Олимпиадой исполком втихаря утвердил состав сборной России, а меня поставили просто перед фактом. Президент не хотел отвечать на мои звонки и сообщения.

А во время Олимпиады пошли внутренние игры. Может, я жестко сказал про туристов, но я хотел, чтобы до ребят дошло, что эта Олимпиада может быть для них последней», – сказал Лебзяк во время пресс-конференции в «Советском спорте».

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