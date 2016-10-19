Джефф Монсон: Русские – лучшие бойцы в ММА

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон дал свой прогноз на поединок между Александром Шлеменко и Кендаллом Гроувом, который состоится на турнире Bellator 162 рано утром по московскому времени.

«Буду болеть за Сашу, я всегда поддерживаю русских бойцов, считаю их лучшими в этом виде спорта. Думаю, что Саша победит, у него опыта гораздо больше и мотивации вернуться в Bellator тоже. Скандал с допингом на это не повлияет. Это был неприятный момент в карьере Саши, о котором нужно забыть и двигаться дальше. Удачи ему!», – сказал Джефф Монсон «Советскому спорту».

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».