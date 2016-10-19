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Самолет «Фенербахче» совершил экстренную посадку в Будапеште (фото)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Фенербахче»Комментарии

Самолет с футболистами и тренерами стамбульского «Фенербахче» на борту, летевший в Манчестер на матч группового раунда Лиги Европы, был вынужден совершить экстренную посадку в столице Венгрии.

Во время полета в один из иллюминаторов лайнера врезалась птица, из-за чего на стекле образовалась трещина. В результате, возникла угроза разгерметизации салона самолета.

Пилоты совершили аварийную посадку в аэропорту Будапешта, никто из пассажиров не пострадал.

Матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» - «Фенербахче» состоится 20 октября на стадионе «Олд Траффорд».

Несколько дней назад главный тренер турецкой команды Дик Адвокат заявил о готовности уйти со своего поста.

Матч

Манчестер Юнайтед - Фенербахче

Место и дата

20 октября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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