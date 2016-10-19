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Эдуард Хусаинов: У федерации не будет никаких проблем с долгами

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Советский СпортКомментарии

Кандидат в президенты Федерации бокса России Эдуард Хусаинов заявил, что в случае победы на выборах решит все финансовые проблемы организации.

«Могу гарантировать на 100%, что не будет никаких долгов по зарплате, аренде помещений, страховке. У нас не будет никаких проблем.

У меня есть поддержка партнеров. Это не один, не два и даже не пять партнеров, которые готовы участвовать в поддержке российского бокса», – сказал Хусаинов во время пресс-конференции в «Советском спорте».

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