Андрей Червиченко: Бердыев ни в чем не уступает Симеоне, но состав у «Ростова» слабее раз в пять

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и мадридским «Атлетико».

- Надеюсь, что «Ростов» сегодня не проиграет. Хотя все вокруг, конечно, считают, что вопрос лишь в том, сколько мячей забьет «Атлетико». В этом матче сойдутся два титана тактики — Курбан Бердыев и Диего Симеоне, считаю, что наш специалист ни в чем не уступает своему прославленному визави.

Состав, конечно, и российской команды слабее раз в пять, но вот именно тренерские силы выглядят равными. Все же мне кажется, что ростовчанам удастся показать качественный футбол и не проиграть, - рассказал Червиченко.

Матч «Ростов» - «Атлетико» начнется в 21:45 по московскому времени. После двух туров в активе российского клуба одно очко. «Атлетико» лидирует в группе (6 очков).