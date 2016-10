Льюис Хэмилтон стал героем игры Call of Duty

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал героем видеоигры Call of Duty.

Об этом сообщил сам гонщик, опубликовав фотографию в твиттере.

It's awesome to think I'll be a character in @callofduty! Be sure to check out #InfiniteWarfare this November! 🙌🏾🚀☄#ambassador pic.twitter.com/HDoE8tpqTU