Льюис Хэмилтон стал героем игры Call of Duty
Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал героем видеоигры Call of Duty.
Об этом сообщил сам гонщик, опубликовав фотографию в твиттере.
It's awesome to think I'll be a character in @callofduty! Be sure to check out #InfiniteWarfare this November! 🙌🏾🚀☄#ambassador pic.twitter.com/HDoE8tpqTU— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 18 октября 2016 г.
Съемки для игры проходили в Лос-Анджелесе. Британец появится в шести сценах игры.
«Я рос с игрой Super Mario, графика которой уже в то время была устаревшей.
С ума сойти, как далеко ушли игры. Реализм просто невероятный. Мне понравилось,
это был отличный опыт. Для меня огромная честь стать частью игры, поклонником
которой я являюсь многие годы», - сказал Хэмилтон.
Выход Call of Duty: Infinite Warfare
намечен на 4 ноября 2016 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически