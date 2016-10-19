Клемент «Puppey» Иванов: «Я не буду участвовать в войне слов»

Капитан команды Team Secret Клемент «Puppey» Иванов прокомментировал ситуацию с обвинениями в агрессии в отношении бывших игроков команды.



«Я не буду участвовать в войне слов. Те, кто хорошо знакомы со мной, знают, что я не тот человек, каким меня описали, и это достаточно для меня. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю доту и я не перестанет пытаться стать лучшим игроком в ней. Я дорожу своими товарищам по команде, которые остались со мной. Несмотря на драму, мы по-прежнему играли, говорили об игре и получали массу удовольствия. Это заставило меня чувствовать себя живым снова. Спасибо MP, Pieliedie, FoREv и MidOne».



Напомним, что ранее бывшие партнеры по команде Иванова - Джеки «EternaLEnVy» Мао и Расмус «MiSeRy» обвинили его в агресси к другим участникам команды и финансовых махинациях в организации Team Secret.



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