«Ростов» уступил «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
Юношеская команда «Ростова» (U-19) проиграла сверстникам из мадридского «Атлетико» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
В конце первого тайма Дмитрий Тананеев срезал мяч в собственные ворота. На 62-й минуте Яэль Бальестерос Гарсия удвоил преимущество гостей.
Дмитрий Вебер сократил разрыв в счете, но на 83-й минуте нападающий
«Атлетико» Саломон закрепил победу «Атлетико».
«Ростов» потерпел третье кряду поражение: команда замыкает турнирную таблицу в группе D. В активе «Баварии» после двух проведенных матчей - шесть очков, у «ПСВ Эйндховен» и «Атлетико» — по четыре.
Матч
Ростов (мол) - Атлетико (мол) - 1:3 (0:1)
Голы
Тананеев 45 (0:1 - автогол). Бальестерос 62 (0:2). Вебер 64 (1:2). Саломон 83 (1:3).
Судья:
Срджан Йованович (Сербия)
Место и дата
19 октября 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция