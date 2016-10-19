Светлана Кузнецова: Больше боролась с собой, чем с соперницей

Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу над француженкой Ализе Корне во втором круге Кубка Кремля (6:4, 7:5).
- Матч действительно прошел как на качелях - я то выходила вперед в счете, то позволяла Ализе сделать ответный брейк... Но, по большому счету, боролась больше с собой, чем с соперницей, - отметила Кузнецова. - Когда ситуация этого требовала, я действовала сконцентрированно, активно и забивала победные мячи. Но стоило завладеть преимуществом - как почему-то внутренне себя «отпускала» и начинала допускать простые ошибки. Хорошо, что в конечном счете мне удалось уложиться в два сета. Теперь ждет встреча либо с Кристиной Младенович, либо с Тимеей Бабош. Пока не знаю, чего от них ждать. Но Младенович я уступила в прошлом году на US Open, хотя и была тогда травмирована. Так что хочется взять у нее реванш.