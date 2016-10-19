Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Касаткина6:4, 6:1Макарова
Футбол  Динамо Киев- : -Бенфика
Футбол  Ростов- : -Атлетико
Футбол  Динамо (мол)- : -Габала (мол)
Футбол  Барселона- : -Манчестер Сити
Футбол  Бавария- : -ПСВ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Кузнецова: Больше боролась с собой, чем с соперницей

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу над француженкой Ализе Корне во втором круге Кубка Кремля (6:4, 7:5).

- Матч действительно прошел как на качелях - я то выходила вперед в счете, то позволяла Ализе сделать ответный брейк... Но, по большому счету, боролась больше с собой, чем с соперницей, - отметила Кузнецова. - Когда ситуация этого требовала, я действовала сконцентрированно, активно и забивала победные мячи. Но стоило завладеть преимуществом - как почему-то внутренне себя «отпускала» и начинала допускать простые ошибки. Хорошо, что в конечном счете мне удалось уложиться в два сета. Теперь ждет встреча либо с Кристиной Младенович, либо с Тимеей Бабош. Пока не знаю, чего от них ждать. Но Младенович я уступила в прошлом году на US Open, хотя и была тогда травмирована. Так что хочется взять у нее реванш.

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Корне А. (Франция) - 6:4, 7:5

Место и дата

19 октября 12:35, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светлана Кузнецова: Очень не хотела играть вечеромДействующая чемпионка Кубка Кремля Светлана Кузнецова рассказала, как проходит акклиматизацию после возвращения в Москву из турне по азиатским турнирам.Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в 1/4 финала Кубка Кремля-2016.Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!Гендиректор теннисных SpbOpen и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев – об успехах мужского турнира и звездах будущего женского.Кузнецова вернулась в Топ-10 Чемпионской гонки WTAАмериканская теннисистка Серена Уильямс исключена из Чемпионской гонки WTA. Спортсменка снялась с итогового турнира в Сингапуре из-за травмы плеча.Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Кузнецова не смогла выйти в финал турнира в ТяньцзинеРоссиянка Светлана Кузнецова (2) не смогла пробиться в финал турнира в Тяньцзине, проиграв американской теннисистке Элисон Риске в трех партиях.Кузнецова получила wild-card на «Кубок Кремля»Российской теннисистке Светлане Кузнецовой была предоставлена wild-card для участия в теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет с 15 по 23 октября.Кузнецова вышла в полуфинал турнира в ТяньцзинеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине.Утренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануУтренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануТрадиционный обзор «Советского спорта»: что важного случилось в спорте за последние 12 часов.Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в ТяньцзинеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в китайском Тяньцзине, призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов.Осака может встретиться в четвертьфинале турнира в Тяньцзине с КузнецовойНаоми Осака из Японии в рамках второго круга турнира в китайском городе Тяньцзинь обыграла чешку Люцию Градецки.Светлана Кузнецова: Не могу принять лекарство от простуды, потому что там могут быть запрещенные компонентыРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась рассказала об ограничениях для спортсменов на прием лекарств. Она сказала, что ее коллегам на Западе проще добиться разрешения на прием препаратов в терапевтических целях.Светлана Кузнецова: Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопоталРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась своим мнением о запрете для спортсменов употреблять милдронат (мельдоний). Она считает, что российские чиновники в данном случае не защитили интересы атлетов и не смогли добиться его легализации.Чемпионская гонка WTA. Радванска поднялась на третье место, Кузнецова покинула Топ-10Победительница турнира в Пекине Агнешка Радванска переместилась на третье место в чемпионской гонке WTA.Кузнецова вышла во второй круг турнира в ТяньцзинеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай).Кузнецова опустилась на восьмое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Кузнецова проиграла Киз в четвертьфинале турнира в ПекинеРоссиянка Светлана Кузнецова в матче 1/4 финала турнира в Пекине уступила Мэдисон Кис из США.Кузнецова вошла в Топ-10 Чемпионской гонки WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, поднялась на десятое место в Чемпионской гонке WTA.Кузнецова поднялась на седьмое место в рейтинге WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, переместилась на седьмое место в рейтинге WTA.Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале турнира в УханеДесятая ракетка мира Светлана Кузнецова не смогла выйти в финал на турнире в китайском Ухане.
Ализе Корне
Ализе Корневсе новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости

Cпецпредложение