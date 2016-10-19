Оливье Жиру бросил вызов Конару Макгрегору (видео)
Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру в шутку бросил вызов чемпиону UFC в полулегком весе ирландцу Конору Макгрегору.
«Не знаю, сколько я продержусь в поединке с Макгрегором. Возможно, секунд 10. Честно говоря, я никогда раньше не бывал в клетке и не участвовал в боях, но это было бы интересно. Макгрегор, в любое удобное для тебя время», - сказал Жиру в интервью Лорану Косьелни.
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