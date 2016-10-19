Светлана Кузнецова: Очень не хотела играть вечером
Действующая чемпионка Кубка Кремля Светлана Кузнецова рассказала, как проходит акклиматизацию после возвращения в Москву из турне по азиатским турнирам.
- В целом, чувствую себя гораздо лучше, чем пару дней назад. Но разница во времени все еще сказывается, - призналась Кузнецова. - Во вторник вечером сидела, смотрела на часы - было 8 вечера, но ужасно хотелось спать! Даже мой пес Дольче уже расслабился и заснул, мне же приходилось держаться, чтобы не лечь слишком рано. При этом все равно проснулась в 5-6 утра. Конечно, при таком раскладе играть вечерние сессии очень не хотелось - я бы была вялой и разбитой. Но наш матч с Корне стартовал в обед, в 12.30, так что на корте я чувствовала себя абсолютно нормально.
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