Борис Майоров: Шестеркин готов стать основным голкипером клуба КХЛ. Но в СКА ему это вряд ли позволят

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о 20-летнем голкипере СКА Игоре Шестеркине.

- Шестеркин сейчас готов к тому, чтобы стать основным голкипером команды КХЛ, - считает Борис Майоров. - Но позволят ли ему это в СКА? Тренерам питерской команды придется поломать голову – кто будет в команде вратарем №1? Когда говорят, что голкиперы будут играть по очереди, я не понимаю. В любой команде должен быть первый и второй вратарь. И об этом должны знать и они сами, и команда.

Напомним, что с начала сезона Игорь Шестеркин уже в пяти матчах сыграл на «ноль» и является лидером КХЛ по этому показателю.