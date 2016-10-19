Александр Бублик: Теперь смогу выступить на Australian Open

Россиянин Александр Бублик, одержавший первую в карьере победу на турнире ATP, прокомментировал свой успех в матче первого круга Кубка Кремля с соотечественнико м Константином Кравчуком (1:6, 6:3, 6:3).

- Это был всего мой второй матч на турнире ATP - раньше я уже выступил по wild card в Питере, - отметил Бублик. - Но там я слишком волновался и сыграл из рук вон плохо. Сегодня в начале тоже нервничал, из-за этого борьбы толком не получалось. Но после поражения в первом сете немного успокоился, стал действовать лучше, да и Костя, если честно, начал помогать. Безумно рад, что удалось добиться победы на таком уровне! Тем более, этот успех позволит мне сыграть в квалификации Australian Open - я поднимусь в рейтинге где-то в район 230-й позиции. Так что можно бронировать билеты в Мельбурн!

Напомним, что 19-летний Бублик (266-я ракетка мира) попал в основную сетку Кубка Кремля из квалификации. Добавим также, что ранее он не выступал на взрослых турнирах «Большого шлема».