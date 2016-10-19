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Зоран Тошич: Акинфеев играет великолепно, но мы чуть-чуть не дотерпели

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BobSoccerКомментарии

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).

- Это Лига чемпионов, здесь ошибок не прощают. Игорь Акинфеев каждую игру проводит великолепно, но, увы, мы все равно совершаем ошибки, из-за которых нам забивают мячи. Это не чемпионат России, где бы ЦСКА, абсолютно уверен, спокойно довёл такую игру до победного конца. Лига чемпионов — совсем другой уровень, здесь соперники используют свои моменты. Жаль, что совсем чуть-чуть не дотерпели.

Шансы на выход из группы есть, и это главное. Вчера все увидели, что мы можем успешно играть с «Монако», поскольку в первом тайме у ЦСКА было серьезное преимущество. Уверен, возможности для взятия ворот у нас будут и в ответном матче. Надо их использовать и повнимательнее сыграть в обороне, - рассказал Тошич.

Напомним, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил мяч в 40-м матче Лиги чемпионов кряду.

Зоран Тошич был заменен во втором тайме матча с «Монако». По словам игрока, он не получил травму, и сможет выйти на поле в игре 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Матч

ЦСКА - Монако - 1:1 (1:0)

Голы

Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен

Предупреждения:

Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90

Судья:

Мартин Стрембергссон (Швеция)

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция



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