Зоран Тошич: Акинфеев играет великолепно, но мы чуть-чуть не дотерпели
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).
- Это Лига чемпионов, здесь ошибок не прощают. Игорь Акинфеев каждую игру
проводит великолепно, но, увы, мы все равно совершаем ошибки, из-за
которых нам забивают мячи. Это не чемпионат России, где бы ЦСКА,
абсолютно уверен, спокойно довёл такую игру до победного конца. Лига
чемпионов — совсем другой уровень, здесь соперники используют свои
моменты. Жаль, что совсем чуть-чуть не дотерпели.
Шансы на выход из группы есть, и это главное. Вчера все увидели, что мы можем успешно играть с «Монако», поскольку в первом тайме у ЦСКА было серьезное преимущество. Уверен, возможности для взятия ворот у нас будут и в ответном матче. Надо их использовать и повнимательнее сыграть в обороне, - рассказал Тошич.
Напомним, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил мяч в 40-м матче Лиги чемпионов кряду.
Зоран Тошич был заменен во втором тайме матча с «Монако». По словам игрока, он не получил травму, и сможет выйти на поле в игре 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция