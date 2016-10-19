Зоран Тошич: Акинфеев играет великолепно, но мы чуть-чуть не дотерпели

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).

- Это Лига чемпионов, здесь ошибок не прощают. Игорь Акинфеев каждую игру проводит великолепно, но, увы, мы все равно совершаем ошибки, из-за которых нам забивают мячи. Это не чемпионат России, где бы ЦСКА, абсолютно уверен, спокойно довёл такую игру до победного конца. Лига чемпионов — совсем другой уровень, здесь соперники используют свои моменты. Жаль, что совсем чуть-чуть не дотерпели.



Шансы на выход из группы есть, и это главное. Вчера все увидели, что мы можем успешно играть с «Монако», поскольку в первом тайме у ЦСКА было серьезное преимущество. Уверен, возможности для взятия ворот у нас будут и в ответном матче. Надо их использовать и повнимательнее сыграть в обороне, - рассказал Тошич.

Напомним, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил мяч в 40-м матче Лиги чемпионов кряду.

Зоран Тошич был заменен во втором тайме матча с «Монако». По словам игрока, он не получил травму, и сможет выйти на поле в игре 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом».



