Ромен Грожан: 100 Гран-при – важное достижение в моей жизни
Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями о предстоящем гран-при США, который станет сотым для француза.
- Честно говоря, дебютировав
в «Формуле-1», я рассматривал каждую гонку по отдельности, а теперь на моём
счету 100 Гран-при, 10 подиумов, несколько сотен очков, много отличных
воспоминаний и пара неприятных моментов. Плюс в том, что я не знаю, когда
завершу карьеру, но у меня еще всё впереди и хорошие шансы добиться побед.
Хотя, разумеется, 100 Гран При – важное достижение в моей жизни. - сказал Грожан.
Гран-при США пройдет в Остине с 21 по 23 октября. 30-летний француз расположился на 13-м месте личного зачета, имея в активе 28 очков.
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