Ромен Грожан: 100 Гран-при – важное достижение в моей жизни

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями о предстоящем гран-при США, который станет сотым для француза.

- Честно говоря, дебютировав в «Формуле-1», я рассматривал каждую гонку по отдельности, а теперь на моём счету 100 Гран-при, 10 подиумов, несколько сотен очков, много отличных воспоминаний и пара неприятных моментов. Плюс в том, что я не знаю, когда завершу карьеру, но у меня еще всё впереди и хорошие шансы добиться побед. Хотя, разумеется, 100 Гран При – важное достижение в моей жизни. - сказал Грожан.

Гран-при США пройдет в Остине с 21 по 23 октября. 30-летний француз расположился на 13-м месте личного зачета, имея в активе 28 очков.