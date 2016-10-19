Валерий Рейнгольд: Ничья в матче «Ростов» - «Атлетико»? Это шутка?

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ростов» примет мадридский «Атлетико».

– Как оцените шансы «Ростова» в матче с «Атлетико»?

– Сами как думаете?

– Зависит от здоровья Александра Гацкана и Тимофея Калачева. Будут здоровы, могут побороться за ничью.

– Это шутка? О каких шансах вообще идет речь? «Ростову» в матчах с «Баварией» и «Атлетико» ловить нечего. Не тот уровень. Побороться с ПСВ за третье место – единственная достижимая цель, - сказал Рейнгольд.

Матч «Ростов» - «Атлетико» начнется в 21:45 по московскому времени. После двух туров в активе российского клуба одно очко. «Атлетико» лидирует в группе (6 очков).